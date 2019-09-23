Нападающий «Краснодара» Ари поддержал бывшего партнера по команде Павла Мамаева. После того, как полузащитник вышел на свободу по УДО, «Краснодар» расторг с ним контракт.

Ари отметил, что очень рад возвращению Мамаева, но не захотел много говорить на эту тему. «Ему сейчас важно делать то, что он и должен, — играть в футбол. Я желаю ему удачи, где бы он ни играл: в «Краснодаре» или в других командах. Я всегда буду его поддерживать. Но больше не хочу говорить на эту тем», — заявил Ари, слова которого приводит «Рейтинг букмекеров».

Напомним, 17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу из колонии общего режима в Белгордской области. Спортсмены отбывали наказание за участие в двух драках и находились под стражей с октября прошлого года. Сначала они пребывали в СИЗО «Бутырка», затем летом были этапированы в колонию.

Сейчас футболист не входит в состав ни одного из клубов и ищет варианты для продолжения карьеры. Известно, что интерес к нему проявляют как минимум два клуба — «Ростов» и «Динамо». Также главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был готов взять игрока, но губернатор Самарской области выразил запрет.