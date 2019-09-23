На «Арене Стожице» в Любляне стартовал четвертьфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Сборные России и Словении борются за выход в полуфинал, прямая трансляция доступна здесь.

На предыдущей стадии турнира россияне не встретили сопротивления со стороны сборной Греции, одержав победу со счетом 3:0. Словения оказалась сильнее сборной Болгарии, встреча продолжалась четыре партии и завершилась со счетом 3:1.

Ранее российские волейболисты уже играли со Словенией в рамках группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Туомаса Саммельвуо.

На текущем чемпионате Европы Россия пока не проиграла ни одного матча: на счету сборной пять побед в рамках группового этапа и одна — в плей-офф. Команда Саммельвуо отдала соперникам на турнире всего две партии.