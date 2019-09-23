Бывший главный тренер «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти может продолжить работу в Серии А и возглавить «Милан».

Как сообщает Tuttosport, «Милан» проявляет интерес к итальянском специалисту. По информации источника, руководство «Милана» недовольно результатами, которые команда демонстрирует под руководством нынешнего наставника Марко Джампаоло.

На данный момент клуб не собирается отправлять Джампаоло в отставку, но рассматривает вариант с приглашением Спаллетти.

Напомним, по итогам прошлого сезона 60-летний итальянский специалист был уволен с поста главного тренера «Интера», но его контракт с клубом всё еще действует.

«Милан» после четырех матчей располагается на девятом месте турнирной таблицы, набрав шесть очков из двенадцати возможных.