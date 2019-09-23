Роналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА.

Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие. Роналду претендует на звание лучшего футболиста года, его конкурентами являются форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в четырех матчах чемпионата Италии, во всех он вышел на поле в стартовом составе. Роналду отметился двумя забитыми голами, один из которых — с пенальти. Также португалец записал на свой счёт одну результативную передачу.