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  • 23:09,  23 сентября 2019
Футбол
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Роналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА

Роналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА
Криштиану Роналду. Фото: Instagram.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА.

Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие. Роналду претендует на звание лучшего футболиста года, его конкурентами являются форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в четырех матчах чемпионата Италии, во всех он вышел на поле в стартовом составе. Роналду отметился двумя забитыми голами, один из которых — с пенальти. Также португалец записал на свой счёт одну результативную передачу.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. После 4 туров «Ювентус» располагается на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 10 очков.

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