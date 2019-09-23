В Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между СКА и ЦСКА. Встреча на арене «Ледового дворца» завершилась победой гостей со счётом 3:2 после серии буллитов.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2. Команды дважды обменялись голами, Максим Шалунов и Владимир Ткачев оформили дубли.

Открыть счет в сегодняшней игре удалось московским армейцам: на 9-й минуте отличился Шалунов, ассистентские очки себе в актив занесли Мэт Робинсон и Константин Окулов. Петербургские армейцы ответили шайбой Владимира Ткачева на 11-й минуте. В роли ассистентов выступили Артем Зуб и Сергей Плотников.

Во втором игровом отрезке Шалунов вновь вывел ЦСКА вперед, но Ткачев еще раз сравнял счёт. Шайбы были заброшены на 26-й и 35-й минутах соответственно.

Встреча перешла в овертайм, но и дополнительное время не принесло забитых голов. Победитель определился в серии буллитов. Петербуржцы не реализовали ни одной попытки из пяти, москвичи справились с одной из четырех.