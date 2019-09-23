Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук тренируется во втором звене команды. Об этом сообщает журналист Джон Роузен на своей странице в «Твиттере».

Вместе с форвардом атаку второго звена составляют Джефф Картер и Блейк Лизотт. Ещё один россиянин Николай Прохоркин занимается в четвертой тройке нападения, его партнерами являются Остин Вагнер и Джарет Андерсон-Долан.

Напомним, с сезона-2013/14 Ковальчук выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина. Однако перед сезоном-2018/19 нападающий вернулся в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом».

В составе сборной России Ковальчук стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, а также завоевал золото чемпионата мира.