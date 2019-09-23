Защитник «Ориенте Петролеро» Марио Куэльяр получил перелом в матче чемпионата Боливии против «Гуабиру».

Спортсмена потребовалось срочно доставить в больницу, однако произошел неприятный инцидент: водителя автомобиля скорой помощи не оказалось на месте. Так как Куэльяру была необходима медицинская помощь, для его транспортировки вызвали такси. Но сесть в салон автомобиля спортсмен из-за полученной травмы не смог, в итоге его решили перевезти в багажнике.

Для того, чтобы погрузить футболиста в машину, водителю пришлось сложить задние сиденья. В больницу такси поехало с открытым багажником.

#MarioCuellar, jugador de #OrientePetrolero, resultó lesionado durante el partido contra Guabirá. El futbolista fue llevado desde el estadio Tahuichi Aguilera en un #taxi hasta una clínica. pic.twitter.com/jsn9nWXAwU — ATB (@ATBDigital) September 23, 2019

Эпизод, в котором 30-летний Куэльяр получил травму, произошел на 75-й минуте матча. Защитник попытался заблокировать удар соперника. Несмотря на его самоотверженную игру, «Ориенте Петролеро» уступил со счётом 1:2.