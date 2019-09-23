Ярославский «Локомотив» на своей арене потерпел поражение от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 1:4 в пользу финского клуба.

Уже после стартового периода «Йокерит» вёл с разгромным счётом 3:0. Первая шайба была заброшена на 5-й минуте, отличился Хенри Иконен. Ассистентские очки на свой счет записали Сами Леписте и Йон Норман. К 11-й минуте гости удвоили свое преимущество благодаря точному броску Стива Мозеса, которому помогли Хенрик Хаапала и Микко Лехтонен.

Автором третьего гола стал Брайан О’Нилл, которому ассистировал Иконен.

Во втором игровом отрезке «Локомотиву» удалось отыграть одну шайбу, точным броском отметился Рушан Рафиков. Но в заключительной двадцатиминутке «Йокерит» вновь сделал свое преимущество разгромным: последний гол забил Алекс Грант, Хаапала оформил ассистентский дубль.