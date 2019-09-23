Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Его конкурентами были наставники «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Церемония вручения наград проходит сейчас в Милане.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал обладателем трофея Лиги чемпионов. В английской премьер-лиге команда до последнего тура боролась за победу, но в итоге финишировала на втором месте турнирной таблицы, пропустив вперед «Манчестер Сити».

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» будет действовать до лета 2022 года. Ранее специалист заявил, что пока не задумывается о продлении соглашения. По словам Клоппа, сейчас он понятия не имеет, какими будут его дальнейшие планы — возможно, через 2-3 года он вообще завершит карьеру.

Ранее сообщалось, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не приехал на церемонию награждения.