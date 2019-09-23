Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) погасила все задолженности перед IAAF и тем самым выполнила один из важнейших критериев восстановления.

Об этом сообщает глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. По слова Андерсена, российская сторона оплатила последний счет в размере 187 039 долларов. Общая сумма задолженности, теперь полностью погашенной, составляла 3,22 миллиона долларов. Также Россия покрыла расходы IAAF, которые потребовались для работы рабочей группы и наблюдательного совета по вопросам антидопинга.

Несмотря на это, совет IAAF согласился с рекомендацией рабочей группы пока не восстанавливать ВФЛА и продлить отстранение. Основной причиной такого решения стал вновь возникший скандал с участием России: WADA заявило, что московская антидопинговая лаборатория подозревается в фальсификации данных. Россия получила три недели для того, чтобы объяснить несоответствия в предоставленных сведениях.