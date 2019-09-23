Алисон Бекер, защищающий ворота «Ливерпуля» и сборной Бразилии, признан лучшим голкипером года по версии ФИФА.
Бразильский вратарь получил награду на торжественной церемонии в Милане. Его соперниками в номинации стали немец Марк-Андре тер Штеген, защищающий цвета «Барселоны», и бразилец Эдерсон из «Манчестер Сити».
Congratulations, @Alissonbecker 👐
Winner of #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/f163LZbOfx
— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Напомним, в минувшем сезоне Алисон в составе «Ливерпуля» стал обладателем Лиги чемпионов. В английской Премьер-лиге команда до последнего тура боролась за победу, но в итоге финишировала на втором месте турнирной таблицы, пропустив вперед «Манчестер Сити».
Ещё одну награду, которая досталась «Ливерпулю», получил Юрген Клопп — он был признан лучшим главным тренером года.
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