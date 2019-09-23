Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча с ЦСКА. Армейское дерби состоялось в Санкт-Петербурге, гости одержали победу по буллитам.

Основное время матча и овертайм завершились вничью — 2:2. СКА несколько раз упустил возможность реализовать в большинство, один раз хозяева играли в формате 5х3, но не смогли забить.

По мнению Кудашова, первый и третий периоды СКА провел лучше, чем второй. «Не могу сказать, что в третьем периоде мы встали, а вот второй у нас выпал. Две равные команды, обе игры получились тяжёлыми», — сказал тренер после встречи.

Он объяснил, почему во время игры «пять на три» на лед вышел Ярослав Дыбленко. «Он тренировался там», — сказал Кудашов. Также тренер отметил, что голкипер Алексей Мельничук проводит хорошие матчи и показывает стабильную игру.

Напомним, в серии буллитов игроки СКА не реализовали ни одной попытки.