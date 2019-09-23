СКА уступил в армейском дерби, Россия может лишиться путевки на Олимпиаду — это и многое другое в традиционном дайджесте за день на Nevasport. Для тех, кто мог что-то пропустить.

Российские волейболисты вылетели с чемпионата Европы

Сборная России по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы. В четвертьфинале соревнований подопечные Туомаса Саммельвуо встречались со Словенией и потерпели поражение в четырех сетах — 1:3. Для российской команды эта неудача стала первой на турнире, до этого были выиграны шесть матчей из шести.

СКА проиграл ЦСКА в армейском дерби

В Санкт-Петербурге состоялось второе в сезоне армейское дерби, победа вновь осталась за игроками ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью со счётом 2:2. Авторами забитых голов стали два хоккеиста: в составе москвичей дубль оформил Максим Шалунов, у петербуржцев отметился Владимир Ткачев. В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в серии буллитов СКА не реализовал ни одной попытки.

У России есть три недели, чтобы объясниться перед WADA. Олимпиада в Токио под угрозой

WADA заподозрило московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, переданных в январе для восстановления статуса РУСАДА. Российская сторона получила три недели, чтобы объяснить, почему данные лаборатории не соответствуют тем, которыми владеет WADA. Если объяснения сочтут неудовлетворительными, РУСАДА вновь лишится своего статуса, а российские спортсмены могут остаться без Олимпиады в Токио. Подробный обзор ситуации можно прочитать здесь.

Цорн лайкнул комментарий с критикой Кононова

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поставил лайк под комментарий с критикой Олега Кононова в инстаграме. Цорн оценил запись болельщика под видео, на котором Кононов выступает с речью. Несмотря на то, что эта запись архивная, она вызвала большой интерес у болельщиков. «Кличко нервно курит в сторонке», — гласит сообщение подписчика, которое лайкнул Цорн. Впоследствии специалист убрал свой лайк, но скриншот успел попасть в публикации СМИ.

Женская сборная России по волейболу обыграла Аргентину на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Аргентины на Кубке мира в Японии. Матч прошел в городе Тояма на стадионе «Тояма Сити Гимназиум». Подопечные Серджио Бузато разгромили аргентинок со счетом 3:0. Первая партия завершилась со счетом 25:21 в пользу сборной России, затем Аргентина начала уступать значительнее и вторую партию проиграла со счетом 16:25. Третья партия закончилась со счетом 25:21.