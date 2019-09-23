Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал игроком года по версии ФИФА. Торжественная церемония награждения состоялась в Милане.

Соперниками аргентинца в номинации стали форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эта награда стала шестой для Мессии. Роналду на церемонию награждения не явился.

В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Испании. Месси записал на свой счет 36 голов и сделал 15 результативных передач. По итогам сезона «Барселона» одержала победу в Ла Лиге.

Роналду становился обладателем данной награды пять раз, ван Дейк еще ни разу не удостаивался премии.