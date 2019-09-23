Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила тренера Сергея Дудакова после победы на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске.

На своей странице в «Инстаграме» Валиева опубликовала фотографию с церемонии награждения. «Закончился этап Гран-при в Челябинске, это было очень здорово. Спасибо за такую поддержку, спасибо моим тренерам за подготовку к старту, благодарю Сергея Викторовича за то, что были рядом», — написала фигуристка под публикацией.

Напомним, Валиева тренируется в Москве в группе Этери Тутберидзе, Дудаков входит в тренерский штаб. Нынешний сезон стал для спортсменки дебютным на юниорском уровне. Спортсменка приняла участие в двух этапах Гран-при — в Куршевеле и в Челябинске. На обеих стартах Валиева стала первой.