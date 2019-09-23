Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, который вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым является фигурантом дела о драках в центре Москвы.

Заседание будет проходить сегодня, 24 сентября, начало процесса запланировано на 16:00. Отмечается, что Кокорин и Мамаев, которые уже вышли на свободу, планируют поддержать своего товарища в суде.

«Это будет выездное заседание… Будет рассматриваться непосредственно в исправительном учреждении в городе Клинцы», — сообщает Р-Спорт.

Напомним, 17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу из колонии общего режима в Белгордской области. Спортсмены отбывали наказание за участие в двух драках и находились под стражей с октября прошлого года. Сначала они пребывали в СИЗО «Бутырка», затем летом были этапированы в колонию.