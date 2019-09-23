Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд. Подопечные Туомаса Саммельвуо встречались с командой Словении и уступили в четырех партиях со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Россияне проигрывали 0:2 по сетам, затем смогли отыграть одну партию. Однако в четвертом сете словенцы в упорной борьбе все же одержали верх и вышли в полуфинал соревнований.

Для сборной России эта игра стала седьмой на турнире, до этого команда Саммельвуо одержала шесть побед подряд. На текущем чемпионате российские волейболисты пока не проиграли ни одного матча: на счету сборной пять побед в рамках группового этапа и одна — в плей-офф. До сегодняшнего дня команда отдала соперникам на турнире всего две партии.