Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на матч седьмого тура французской Лиги 1 против «Ниццы».

Об этом сообщает пресс-служба команды. Матч состоится сегодня, 24 сентября, в Монако на стадионе «Луи II». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На данный момент «Монако» располагается в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Франции. После шести туров команда набрала лишь три очка и идет на девятнадцатой строчке.

Игрокам «Монако» не удалось занести себе в актив ни одной победы в нынешнем сезоне. Команда потерпела три поражения и три раза сыграла вничью. В предыдущем матче монегаски встречались с «Реймсом», игра получилась нерезультативной и завершилась без забитых голов.