В Японии в рамках группового этапа Кубка мира по регби состоится матч между национальной сборной Самоа и командой России. Игра будет проходить сегодня, 24 сентября, и начнется в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

В первом туре группового этапа россияне встречались с командой Японии и потерпели крупное поражение со счетом 10:30.

Сборная России во второй раз принимает участие в мировом первенстве. В этот раз команда смогла отобраться на турнир благодаря санкциям против Румынии и Испании. В последний раз россияне выступали на Кубке мира в 2011 году, тогда команде не удалось одержать ни одной победы. При этом Россия вошла в историю турнира, став самым результативным дебютантом соревнований.

3 октября россияне сыграют против Ирландии, а 9 октября — против Шотландии.