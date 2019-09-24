Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг турнира категории Premier в Ухани (Китай). Спортсменка встречалась с представительницей Тайваня Се Шувэй и одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту, за это время Кузнецова трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница не смогла занести себе в актив ни одного эйса, но трижды ошиблась на подаче. Также Шувэй сделала два брейка.

Следующая соперница Кузнецовой ещё не определилась. За выход в четвертьфинал соревнований россиянке предстоит поспорить с победительницей встречи Гарбинье Мугуруса (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 3).

Призовой фонд соревнований составляет 2 828 000 долларов.