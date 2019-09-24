Сборная России по волейболу встретится с командой Нидерландов в матче Кубка мира среди женских команд. Игра состоится сегодня, 24 сентября, и начнется в 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна здесь.

Встреча пройдет в Тояме (Япония) на стадионе «Тояма Сити Гимназиум».

Для российских волейболисток эта игра станет уже восьмой на текущем турнира. Ранее подопечные Серджио Бузато одержали на турнире шесть побед — над сборными Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. Также на счету россиянок одно поражение — от сборной Китая, лидера турнира.

Напомним, на сегодняшний день команду возглавляет итальянец Серджио Бузато, который стал временно исполняющим обязанности после ухода Вадима Панкова с поста главного тренера.