Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал поражение команды в четвертьфинале чемпионата Европы. Россия встречалась со Словенией и уступила в четырех сетах со счётом 1:3.

Кобзарь подчеркнул важность первого сета, который россияне проиграли. Спортсмен отметил, что команда допустила несколько важных ошибок и сама дала шанс сопернику. «Было сложно изменить ход встречи. Перед игрой нас считали фаворитами. Это оказывало давление на нас», — заявил Кобзарь, слова которого приводит официальный сайт ЕКВ.

По мнению волейболиста, словенцам удалось показать хорошую игру еще и потому, что болельщики поддерживали команду с трибун.

Напомним, для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало первым на турнире. Ранее Россия встречалась со Словенией на групповом этапе и одержала уверенную победу со счётом 3:0.