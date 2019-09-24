Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением по поводу возможного отстранения сборной России от Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Ранее WADA заподозрило московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, из-за чего РУСАДА может быть вновь лишено своего статуса.

«Преждевременно говорить об этом. Даже если отстранят ту же РУСАДА, объясняя это тем, что какие-то нарушения были сделаны, пока это не имеет отношения к спортсменам», — заявила Журова, слова которой приводит «RT на русском».

Экс-спортсменка заявила, что сейчас начнется та же эпопея, которая уже была ранее. «Наверное, опять могут принимать какие-то отдельные решения, если это будет доказано. Например, у Федерации легкой атлетики есть проблемы, а у Федерации конькобежного спорта нет ни одной проблемы», — отметила Журова.

Напомним, Россия получила три недели на то, чтобы дать объяснения случившемуся. Более подробно о возникшем конфликте можно прочитать здесь.