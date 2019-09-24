Хабиб: Хотел поспать, заслужил вроде, но не дали

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией с тренировки. По словам спортсмена, он хотел выспаться, но пришлось идти в зал.

«Хотел утром поспать, говорю им, заслужил вроде, но они не дали, и, как говорится, хорошо, что проснулся», — написал Нурмагомедов под фотографией.

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием. После окончания поединка Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.