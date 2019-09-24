Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото из твиттера cherches_stanislav

Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото из твиттера cherches_stanislav

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и нападающий команды Артём Дзюба разошлись во мнениях по поводу лучшего игрока года. Вчера на церемонии награждения ФИФА приз получил форвард «Барселоны» Лионель Месси.

По мнению Черчесова, лучшим игроком стоило признать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Дзюба же читает, что награды был достоин защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Напомним, Роналду не явился на церемонию награждения, которая состоялась в Милане.

В минувшем сезоне Месси принял участие в 34 матчах чемпионата Испании. Аргентинец записал на свой счет 36 голов и сделал 15 результативных передач. По итогам сезона «Барселона» одержала победу в Ла Лиге.

Роналду становился обладателем данной награды пять раз, ван Дейк еще ни разу не удостаивался премии.