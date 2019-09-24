Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы среди мужских команд. Подопечные Туомаса Саммельвуо дошли до четвертьфинала, где в четырех партиях уступили Словении.

«Задачу команда не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать», — заявил Яременко, слова которого приводит ТАСС. Специалист подчеркнул, что ответственность за результат несет вся команда, а не отдельные лица. По его мнению, Россия сыграла не так, как могла.

Напомним, поражение от Словении стало для команды Саммельвуо первым в рамках турнира. До этого соперники уже встречались на групповом этапе соревнований, Россия одержала уверенную победу со счётом 3:0.

Следующим соперником словенских волейболистов станет команда Польши.