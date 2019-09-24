Тренерский штаб сборной России во главе с Туомасом Саммельвуо огласил расширенный список команды, которая сыграет на Кубке мира. Турнир стартует 1 октября в Японии.

На данный момент в состав команды попали семнадцать игроков, но их число ещё может сократиться. В предварительную заявку включены четыре волейболиста петербургского «Зенита» — Дмитрий Ковалев, Иван Яковлев, Игорь Филиппов и Евгений Андреев.

Полный список команды выглядит следующим образом:

Связующие: Сергей Гранкин и Дмитрий Ковалев.

Доигровщики: Антон Карпухов, Андрей Сумрачевский, Антон Семышев, Ярослав Подлесных и Федор Воронков.

Блокирующие: Иван Яковлев, Дмитрий Мусэрский, Игорь Филиппоа, Дмитрий Щербинин и Илья Власов.

Диагональные: Денис Земченок и Павел Круглов.

Либеро: Евгений Андреев, Валентин Голубев и Роман Мартынюк.

Вчера, 23 сентября, сборная России вылетела с чемпионата Европы, уступив Словении в четвертьфинале. Семь игроков, которые входили в состав команды, не поедут на Кубок мира и будут готовиться к клубному сезону — это Егор Клюка, Игорь Кобзарь, Дмитрий Волков, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, Александр Бутько и Артем Вольвич.