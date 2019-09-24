Сборная России сенсационно уступила команде Словении в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу — иначе это поражение не назовешь. Наша команда, вероятно, ожидала легкого прохода в полуфинал после группового этапа, но словенцы преподнесли сюрприз.

Мало того, что команда Туомаса Саммельвуо не проигрывала уже 11 матчей — а это больше двух месяцев — за это время россияне ни разу не отдавали сопернику больше одной партии. Так что после второго сета их судьба была практически предрешена, и одна отыгранная партия лишь дала небольшую надежду, которая тут же исчезла усилиями словенцев, сделавших правильные выводы из прошлого матча.

Сборная России вела в счете только в двух сетах. В начале первого, когда подозрений о провале ни у кого еще не было, и в третьем, уступая 0:2, когда подуставшие словенцы полностью отдали инициативу, а россияне попытались вернуться в игру. В остальное время встречу контролировал соперник россиян.

Меры Саммельвуо — отцепить от сборной сразу семерых волейболистов и заменить их четырьмя игроками петербургского «Зенита», команды, к которой финн присоединился совсем недавно. Однако учитывая, что Игорь Филиппов рассказывал об обещании Саммельвуо вызвать его в сборную после ЧМ, такие перестановки не кажутся слишком резкими. Скорее всего, дело в элементарной ротации и распределении сил. И пусть федерация заявляет о невыполнении задачи, Саммельвуо вовсе не собирается дергаться и психовать: тренер новой формации вроде него наверняка понимает, что поражения — это такая же часть волейбола, как победы, и выигрывать всегда невозможно.

Россиянам предстоит непростой Кубок мира, где соперники будут как минимум не слабее, а многие и сильнее, а «Зениту» предстоит как-то обходиться без нового главного тренера. Что из всего этого получится — пока загадка.