Австрийские спортсмены, обвиненные в переливании крови, могут оказаться в тюрьме. Под угрозой наказания находятся велогонщик Штефан Денифль и лыжник Макс Хауке, применявшие кровяной допинг.

Как сообщает Kronen Zeitung, прокуратура Инсбрука уже выдвинула обвинения против этих спортсменов. По версии следствия, они применяли не только кровяной допинг, но и гормон роста. Денифль может оказаться за решеткой на срок от одного года до десяти лет, Хауке — от шести месяцев до пяти лет. На данный момент решения еще не вступили в силу.

О том, что спортсмены занимались переливание крови, стало известно в этом году. Денифль признался в нарушении в марте, Хауке получил обвинения в феврале во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде. Он был пойман с поличным непосредственно в тот момент, когда переливал себе кровь. Оба спортсмена сотрудничали с врачом Марком Шмидтом.