Да! Мы сделали это!!! @aleksey_plyuhin 👏👏👏 Я стала чемпионкой турнира моей мечты Arnold Classic Europe 2019 @arnoldclassiceurope 🥇Ребята, спасибо за все ваши добрые слова, которые пишите 🙏🤗 Я пока ничего не понимаю, поэтому нужно отдыхать и собираться с мыслями☺️🥰 Абсолютка в воскресенье, держим форму дальше 👌🙌 Неужели мне это не снится 💫💫💫