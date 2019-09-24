Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футболу, если WADA утвердит санкции по отношению к российскому спорту.

Об этом сообщает Newsweek. WADA обвиняет московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, которые были переданы в начале января. Допуск сотрудников WADA к данным московской лаборатории был главным критерием для восстановления РУСАДА в своих правах.

После проверки полученных сведений WADA выявило несоответствие полученных данных с теми, которые были предоставлены информатором. По мнению антидопингового агентства, российская сторона производила манипуляции. В трехнедельный срок Россия должна предоставить объяснения произошедшего. РУСАДА может быть вновь лишено своих прав, этот вопрос был рассмотрен на заседании исполкома WADA.