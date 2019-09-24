Емельяненко поиздевался над Кокляевым в инстаграме

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в Instagram шутливую, с помощью которой пошутил над своим будущим соперником Михаилом Кокляевым.

«Кокляев подбирает экипировку для боя!» — написал Емельяненко под фото.

Ранее Емельяненко объявил, что подписал контракт на бой с Кокляевым. Спортсмен еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Весной Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.

Кроме того, Емельяненко рассказал о планах создать новый ММА-промоушен со своими правилами. По словам Емельяненко, бой будет состоять из трех раундов. Он отметил, что для больше зрелищности бойцы будут драться без перчаток.