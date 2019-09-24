Российский рэп-исполнитель Баста рассказал о помощи ростовскому футбольному клубу СКА.

По словам Басты, он со своей командой зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой просто дали финансовые возможности. Рэпер отметил, что целая группа единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб.

«Чего греха таить: для посторонних игроков СКА команда не самой первой категории. Я Глушакову говорил: «Тебя ждёт СКА Ростов». А он: «Не дай бог, тьфу-тьфу». Но потом: «Звони мне». То есть это всех интересует. Люди понимают, что если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха. Когда информация просочилась, столько пацанов, спортивных агентов спрашивали, чем помочь!» — сказал Баста, слова которого приводит Sport24.

Отметим, ранее Баста стал ведущим программы о ММА на канале «Матч! Боец».