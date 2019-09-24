На автомобиле Кокорина нарушили ПДД на 30 тысяч рублей, игрок все оплатил

На одном из автомобилей нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина более 40 раз были нарушены ППД во время его тюремного заключения.

Как сообщает Mash, после выхода на свободу из колонии футболист был вынужден оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает Mash. Отмечается, что общая сумма штрафов за нарушения на всех автомобилях составила 30 тысяч рублей. На автомобилях Кокорина превышали скорость, ездили по полосе маршрутного транспорта и нарушали знаки и разметки. Кроме того, сообщается, что Кокорин уже оплатил все штрафы, а активным пользователем машин игрока «Зенита» в период его нахождения в тюрьме была его жена Дарья Валитова.