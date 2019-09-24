Бывший баскетболист сборной России и московского ЦСКА Джон Роберт Холден официально назначен директором по селекционной работе «Бруклин Нетс».

Об этом сообщает официальный сайт «Бруклина». В прошлом сезоне 43-летний Холден работал международным скаутом в «Филадельфии Сиксерс». Ранее экс-игрок российской сборной четыре сезона занимал пост директора международного скаутинга «Детройт Пистонс».

Напомним, Джон Роберт Холден два раза становился чемпионом Евролиги в составе ЦСКА — в 2006-м и 2008 году. В 2007 году в составе сборной России он стал чемпионом Европы, а его точное попадание в конце финальной встречи принесло победу над Испанией.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Джерси Нетс» Андре Эмметт погиб в США. Экс-игрок был убит в Далласе.