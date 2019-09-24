Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение командытв четвертьфинале чемпионата Европы.

По словам Саммельвуо, словенцам удавалось атаковать по высоким мячам, и они делали это с других углов, не как в прошлой игре. Тренер отметил, что у россиян в игре были проблемы, команда допустила много ошибок на приеме, а в остальном выступила хорошо, но в первых двух сетах было слишком много ошибок.

«Мы не заслужили выхода в полуфинал. Обычно в спорте так: если ты легко выигрываешь первую игру, следующая встреча будет войной с самого начала. Словенцы были хороши на приеме, провели отличный матч. Да, мы разочарованы, ведь все хотят дойти до конца», – сказал Саммельвуо, слова которого приводит Siol.net.

Напомним, сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд. Подопечные Туомаса Саммельвуо встречались с командой Словении и уступили в четырех партиях со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).