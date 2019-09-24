Канадский специалист Крэйг Мактавиш официально покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива».

Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. По информации источника, исполнять обязанности наставника команды будет спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, который более 30 лет работает в ярославском хоккее и два раза становился чемпионом России.

Отметим, под руководством Крэйга Мактавиша «Локомотив» сыграл восемь встреч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержал три победы, потерпел пять поражений, и в данный момент занимает предпоследнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два балла.

В предыдущей встрече «Локомотив» на своей арене потерпел поражение от «Йокерита». Игра завершилась со счётом 1:4 в пользу финского клуба.