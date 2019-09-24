В Дохе (Катар) стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Соревнования будут проходить в период с 27 сентября по 6 октября.

В первый соревновательный день состоятся квалификации в прыжковых дисциплинах — прыжках в длину, высоту и с шестом. Единственный комплект наград будет разыгран в женском марафоне.

Далее программа турнира станет более насыщенной. Во второй день соревнований спортсмены поборются за медали в шести дисциплинах — в метании молота, беге и ходьбе.

Напомним, российские легкоатлеты вновь не смогут выступить на чемпионате мира под своим флагом. Отстранение ВФЛА было продлено, поэтому россиянам предстоит соревноваться в нейтральном статусе.