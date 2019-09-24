Хоть Сергей Семак и говорил, что со всем уважением отнесется к Кубку России после скорого вылета в прошлом сезоне, «Зенит» в Красноярске, конечно, сделает большую ротацию. Причин много. Во-первых, дальний перелет. Во-вторых, на носу игра с «Локомотивом» — судя по всему, главным конкурентом «Зенита» за чемпионство. Наконец, уже в середине следующей неделе играть матч Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сложнейший календарь, предоставляющий возможность заиграть в Кубке России всех тех, кто не имеет много игровой практики.

Тем более, что часть смотрин Семак успешно зафиксировал в матче с «Рубином». Когда игра была сделана, на поле появились Краневиттер и Мак. Оба сыграли впервые в сезоне и оба — хорошо. Еще лучше сыграл получивший чуть больше времени Сутормин, который попал в число резервистов в последних играх. Все они должны сыграть и в Красноярске.

В воротах наверняка дебютирует Александр Васютин – по сути, у голкипера первая возможность сыграть в официальном матче после возвращения в клуб. На правом фланге должен проявится Вячеслав Караваев – сейчас они со Смольниковым будут играть через раз. В центре обороны наконец-то есть возможность проявить себя у Мамманы. А в паре с ним, вероятно, выйдет Осорио.

Слева в защите по логике должен сыграть Жирков, учитывая, что он пропускал встречу с «Рубином». Но искусственное поле в Красноярске, плюс важные и сложные матчи с «Локомотивом» и «Бенфикой» могут заставить Семака ветерана сберечь. В этом случае слева в обороне выйдет Дуглас Сантос, который пока не успел сильно устать.

В центре поля на месте Барриоса должен сыграть Краневиттер. Рядом с ним вполне возможно появление Мусаева. Если же Семак не рискнет так кардинально менять центр поля, то там сыграет Оздоев. Справа в полузащите почти наверняка появится Мак. Слева выйдет Кузяев.

А в атаке «Зенит» расположится без номинальных нападающих: Дзюбе дадут отдохнуть, Азмун травмирован, Малком еще не восстановился, а Дриусси не отошел от сотрясения мозга.

Велика вероятность, что в нападении выйдут номинальные полузащитники Ерохин и Сутормин, но возможно и появление Максима Бачинского, который на месте центрфорварда уже забивал в товарищеском матче в «Сочи».

Состав «Зенита» в матче с «Енисеем» (версия Nevasport): Васютин – Караваев, Осорио, Маммана, Дуглас Сантос – Краневиттер, Мусаев – Мак, Кузяев – Ерохин, Сутормин