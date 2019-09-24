Защитник «Зенита» Дуглас Сантос примет участие в благотворительном проекте «Русфонда» под названием «Давай-давай!».

В рамках проекта Сантос облачится в костюм льва с синей гривой — символ «Зенита» — и отправится на прогулку по Невскому проспекту. Это произойдет после того, как будет собрана необходимая сумма для лечения подопечных фонда — маленьких Лизы и Матвея, страдающих буллезным эпидермолизом. Им требуются операции, на которые необходимо собрать более одного миллиона рублей.

«Таких детей называют «дети-бабочки». Любое прикосновение к коже может привести к образованию ран и волдырей. Дети всё время испытывают боль», — гласит сообщение на официальном сайте «Зенита». Точная сумма сбора — 1 миллион 133 тысячи рублей.

Ранее в благотворительном проекте приняли участие 16 нынешних и бывших игроков «Зенита», в числе которых Халк, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Андрей Лунев, Антон Заболотный и другие.