В Минске (Белоруссия) состоится турнир Minsk Arena Ice Star, который входит в серию ISU Challenger. Соревнования будут проходить в период с 18 по 20 октября, в них примут участие российские спортсмены.

Награды будут разыграны в трёх дисциплинах — всех, кроме парного катания. В соревновании мужчин-одиночников выступят три россиянина — Сергей Воронов, Артем Ковалев и Евгений Ильин. В женском турнире Россию представит одна фигуристка — Софья Самодурова. В танцах на льду свои программы представят Аннабель Морозов/Андрей Багин и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.

Среди зарубежных спортсменов стоит обратить внимание на молодого итальянца Даниэля Грассля, который пока выступает по юниорам, и представителя Израиля Алексея Быченко. Также на лёд выйдут Сара Уртадо и Кирилл Халявин, выступающие за Испанию.