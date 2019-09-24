Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал своего возможного сменщика у руля мерсисайдцев.

По словам Клоппа, Кенни Далглиш и Стивен Джеррард здорово поддерживали его с первого дня в клубе, и если «Ливерпуль» уволит его завтра, очевидным выбором на место немца, по мнению Клоппа, будет Кенни.

«Но наверняка они захотят привести Стивена. Если вы спросите, кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня, то я назову Стива. Я помогу ему, чем смогу. Если кто-то получает твою работу, дело не в нем, а в том, что ты справлялся недостаточно хорошо», — сказал Клопп, слова которого приводит fourfourtwo.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал обладателем трофея Лиги чемпионов. В английской премьер-лиге команда до последнего тура боролась за победу, но в итоге финишировала на втором месте турнирной таблицы, пропустив вперед «Манчестер Сити».

Отметим, стало известно, что Клопп признан лучшим тренером года по версии ФИФА.