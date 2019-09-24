Баста написал гимн для СКА, прибыль от песни пойдет на развитие детской школы

Российский рэп-артист Баста написал гимн для ростовского футбольного клуба СКА.

Об этом музыкант сообщил в своем Instagram. По словам Басты, этот трек посвящается легендарному СКА Ростов, который сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения.

«Клуб ждет много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди! Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА», – написал Баста в Instagram.

Ранее Баста рассказал об идее возродить ростовский клуб СКА и том, что блогеры Юрий Дудь и Евгений Савин отговаривали музыканта от этой затеи.