Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла на украинку Элину Свитолину в третьем круге турнира категории Premier в Ухани (Китай).

В матче второго круга россиянка выбила из борьбы представительницу Тайваня Се Шувэй, но не знала, кто станет её следующей соперницей — Элина Свитолина или Гарбинье Мугуруса. Свитолина одержала победу со счётом 7:5, 6:2 и вышла в следующий раунд соревнований.

Напомним, матч между Кузнецовой и Шувэй продолжался 1 час 31 минуту. За это время Кузнецова трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница не смогла занести себе в актив ни одного эйса, но трижды ошиблась на подаче. Также Шувэй сделала два брейка.