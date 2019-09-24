23-летняя новозеландская теннисистка Каролина Льюис скоропостижно скончалась во время визита в США. Девушка умерла в Вашингтоне, о причинах смерти пока ничего не известно.

Как сообщает TVNZ, Каролина является племянницей финалиста Уимблдона-1983 Криса Льюис и сестрой теннисистки Джейд Льюис.

Девушка играла в теннис за Университет Канзас Стейт, но её основная деятельность не была связана со спортом — она закончила обучение по курсу «Журналистика и коммуникации».

«Каролину любило так много людей.Она была исключительной дочерью, сестрой и подругой и всем дарила свет», — сказала Джейд Льюис.

Джед Льюис в прошлом году выступила в основной сетке турнира в Новой Зеландии, где в первом круге уступила спортсменке из Словакии Виктории Кужмовой. Годом ранее на том же турнире она встречалась с американкой Винус Уильямс.