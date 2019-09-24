Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что переход полузащитника Павла Мамаева в один из клубов местного чемпионата способствовал бы популяризации футбола.

По словам Ветохи, в Крыму были бы только рады, если бы Мамаев заявился в один из крымских клубов. Он отметил, что в Крыму можно заявиться в любой клуб до 26 сентября, а дальше в регламент, как и в любой другой, можно внести изменения.

Для популяризации футбола приезд таких игроков пойдет в плюс. Если президиум федерации соберется, мы готовы внести изменения. Но я думаю, что такие вопросы больше из разряда издевательства над нами, чем правды. У нас средние зарплаты футболистов 20-40 тысяч рублей в месяц. Если Александр Кокорин получает 2,5 миллиона евро в год в «Зените», то нам не хватит денег, даже если собрать их со всех клубов», — сказал Ветоха, слова которого приводит «РБ- Спорт».

Он добавил, по его мнению, перед законом Мамаев искупил свою вину, и когда человек выходит из колонии и его не берут на работу — это неправильно, а в Крыму были бы готовы взять его.

Напомним, 17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу из колонии общего режима в Белгордской области. Спортсмены отбывали наказание за участие в двух драках и находились под стражей с октября прошлого года. Сначала они пребывали в СИЗО «Бутырка», затем летом были этапированы в колонию.

После того, как Мамаев оказался на свободе, «Краснодар» расторг с ним контракт. Сейчас футболист не входит в состав ни одного из клубов и ищет варианты для продолжения карьеры. Известно, что интерес к нему проявляют как минимум два клуба — «Ростов» и «Динамо». Также главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был готов взять игрока, но губернатор Самарской области выразил запрет.