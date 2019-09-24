Бывший туринговый гонщик и экс-директор по инжинирингу команды Формулы-1 «Маруся» Николай Фоменко заявил, что пилот «Торо Россо» Даниил Квят имеет к России лишь отдаленное отношение.

«Мы не обсуждаем сейчас его качества. Он итальянец, с десяти лет живет в Италии — чего про это говорить? Его «построили» так, как это должно быть, выбрали за способности. Это редчайший случай», — заявил Фоменко, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, на данный момент Квят идет на десятой строчке личного зачета пилотов, набрав 33 очка за прошедшую часть сезона. «Торо Россо» располагается на шестом месте Кубка конструкторов. Напарником Квята по команде является Пьер Гасли, который провел первую часть сезона в «Ред Булл», но был понижен.

Его место в основной команде занял тайский гонщик Александер Албон, хотя многие ожидали, что в «Ред Булл» переведут именно Квята.