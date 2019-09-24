Официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников на заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в Италии в период со 2 по 5 октября.

Медали будут разыграны в трех дисциплинах — всех, кроме парного катания. Российскую команду представят Петр Гуменник и Илья Яблоков, которые ранее выступили на этапе в Челябинске. Гуменник одержал победу, Яблоков стал третьим.

В женских соревнованиях выступят Анна Фролова и Ксения Синицына, которая также принимала участие в российском этапе Гран-при и заняла второе место.

В танцах на льду Россию представят два дуэта — Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.