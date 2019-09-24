Сборная России по волейболу одержала победу над Нидерландами в рамках Кубка мира среди женских команд. Игра проходила в Тояме (Япония) на стадионе «Тояма Сити Гимназиум» и завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:20) в пользу подопечных Серджио Бузато.

Для российских волейболисток сегодняшняя игра стала уже восьмой на текущем турнире. Команда Бузато одержала уже семь побед на Кубке мира — помимо Нидерландов, были повержены сборные Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. Также на счету россиянок одно поражение — от сборной Китая, лидера турнира.

Ранее россиянки встречались с голландскими соперницами в рамках Лиги наций и потерпели разгромное поражение в трёх партиях, на тот момент команду возглавлял Вадим Панков. После его ухода Бузато стал временно исполняющим обязанности главного тренера.