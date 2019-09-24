Евролига опубликовала кодекс поведения, который входит в комплекс мер по обеспечению приятной и безопасной атмосферы во время баскетбольных матчей.

Как сообщает официальный сайт турнира, подготовленный комплекс был одобрен всеми клубами, выступающими в Евролиге и Еврокубке. В основе принятых мер лежит уважительное отношение ко всем болельщикам, игрокам, тренерам и прочим лицам, присутствующих на спортивной арене во время матча.

В частности, Евролига призвала болельщиков воздержаться от использования оскорбительных и нецензурных выражений. Подобные правила практикуются и на футболе — например, на матчах «Зенита» настоятельно рекомендуют отказаться от нецензурной лексики.

Напомним, в нынешнем сезоне в Евролиге будет выступать баскетбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга, получивший «уайд-кард» от организаторов.